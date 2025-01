Michael Kayode è pronto a diventare un nuovo calciatore del Brentford lasciando la Fiorentina, club in cui è cresciuto e poi sbocciato. Il classe 2004 azzurro si sposta in Premier League e sta raggiungendo la nuova squadra in questi momenti, come testimoniato dal post su Instagram del talent scout Andrea Ritorni, membro dell'entourage del giovane difensore.

Visite mediche per Christensen

Anche Oliver Christensen saluta Firenze: il portiere danese classe 1999 è rimasto fuori squadra ormai da tempo, relegato al ruolo solo sulla carta di quarto portiere. Il giocatore scandinavo passa alla Salernitana in prestito secco, e sta svolgendo le visite mediche in questi minuti. Doppia operazione in uscita pronta a completarsi oggi per la Fiorentina.