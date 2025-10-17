L'ex calciatore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della squadra di Pioli: “Secondo me la piazza si è stufata del fatto che, negli ultimi vent'anni, alla direzione sportiva ci siano stati solo Pradè e Corvino. Capisco la voglia di vedere facce nuove, ma al contempo credo che in questo momento serva focalizzarsi sulla squadra. Insomma, vedo la contestazione a Pradè un po' fuori luogo e fuori tempo".

“Mi aspetto un cambio di marcia da…”

Su Pioli: “Stiamo parlando di un allenatore importante, che in passato ha affrontato e superato situazioni difficili. Sono convinto che riuscirà ad uscirne, non posso pensare che la Fiorentina resti in quella posizione di classifica. A Milano servirà scendere in campo con un piglio diverso, quello che finora non s'è visto. Mi aspetto un cambi di marcia soprattutto da parte dei calciatori più importanti, come Dodo e Gosens”.