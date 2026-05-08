La Fiorentina guarda in casa del Pisa retrocesso in B? C'è un giocatore preso d'assalto, ma...

Non è stata una grande stagione per le toscane in Serie A. La Fiorentina ha deluso su tutti i fronti, ma almeno è a un passo da una salvezza che sembra alle porte al termine di un'annata davvero negativa. Per il Pisa, invece, con aspettative sicuramente più basse, è arrivata una dolorosa retrocessione anticipata.

Fiorentina, guardi in casa del Pisa?

Che il mercato non possa tornare utile per sfruttare qualche occasione in casa nerazzurra? Evidentemente il club viola sembra già averci pensato. C'è infatti un classe 2003 che ha attirato molte attenzioni, Samuele Angori. Si è fatto notare per le sue qualità e per la sua crescita, seppur con qualche intoppo. Dopo un sondaggio da parte di Roma e Sassuolo negli scorsi mesi, ora la lista è più lunga.

Tanti club di Serie A interessati a un classe 2003

Secondo quanto riportato da Sestaporta.news, la Fiorentina sarebbe interessata ad Angori. Ma non è la sola: ci sono anche Parma, Cagliari e Bologna. Il ragazzo ha un contratto fino al 2029 e Gabbanini, nuovo ds del Pisa, non sembra cliente facile con cui trattare.