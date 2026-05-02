Giovanni Corrado: "Il Pisa ha perso una categoria inseguita per anni. Abbiamo sottostimato l'impatto con la Serie A"

Giovanni Corrado, ad del Pisa, è intervenuto a DAZN per commentare la matematica retrocessione della squadra nerazzurra in Serie B dopo la sconfitta incassata contro il Lecce ieri sera.

“Abbiamo cercato di correggere qualcosa, ma…”

Corrado si è espresso così: “Questa è una serata amara, perché perdiamo una categoria inseguita per anni, con un pubblico che l'ha meritata e sognata. La perdiamo con una partita che è l'immagine della stagione. Abbiamo sottostimato forse anche l'impatto con la categoria all'inizio, cercando di correggere lungo il percorso”.

"La squadra meritava dei punti in più"

E ha aggiunto: "I ragazzi meritavano un po' di punti in più, sono certo che molti di loro ritroveranno questa categoria molto presto. E mi auguro lo faccia anche il Pisa”.