La Fiorentina e il colpo di mercato tentato in Portogallo: un blitz finito male

Redazione
Conrad Harder
L'attaccante Conrad Harder

Secondo quanto trapela in Portogallo, la Fiorentina avrebbe tentato di prendere l'attaccante Conrad Harder in prestito dallo Sporting Lisbona.

No alla proposta e abbandono della pista

Secondo quanto rivelato dal quotidiano lusitano Record, i viola hanno ricevuto un no a questa proposta, decidendo così di abbandonare la posta, non avendo la disponibilità economica richiesta dal club biancoverde per il giovane danese. 

La cifra spesa e la clausola

Giova ricordare che lo Sporting ha sborsato per Harder una cifra pari a 19 milioni di euro, inserendo nel suo contratto una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, il che offre ai dirigenti dello Sporting una certa sicurezza nelle trattative per l'attaccante.

