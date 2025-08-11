La Fiorentina e il colpo di mercato tentato in Portogallo: un blitz finito male
L'attaccante Conrad Harder
Secondo quanto trapela in Portogallo, la Fiorentina avrebbe tentato di prendere l'attaccante Conrad Harder in prestito dallo Sporting Lisbona.
No alla proposta e abbandono della pista
Secondo quanto rivelato dal quotidiano lusitano Record, i viola hanno ricevuto un no a questa proposta, decidendo così di abbandonare la posta, non avendo la disponibilità economica richiesta dal club biancoverde per il giovane danese.
La cifra spesa e la clausola
Giova ricordare che lo Sporting ha sborsato per Harder una cifra pari a 19 milioni di euro, inserendo nel suo contratto una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, il che offre ai dirigenti dello Sporting una certa sicurezza nelle trattative per l'attaccante.
