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La Gazzetta dello Sport: Thorstvedt, fisicità e tagli per Grosso

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la Fiorentina trova spazio a pagina, con un approfondimento sul mercato del centrocampo. “Affondo viola per la mediana - si legge - Thorstvedt, c'è il primo sì. Fisicità e tagli per Grosso”.

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