Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: Thorstvedt, fisicità e tagli per Grosso Redazione / 25 June 2026, 12:31 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la Fiorentina trova spazio a pagina, con un approfondimento sul mercato del centrocampo. “Affondo viola per la mediana - si legge - Thorstvedt, c'è il primo sì. Fisicità e tagli per Grosso”. 💬 Commenti Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta