Corriere dello Sport-Stadio: Kayode corre...fino al 2027

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina che è un gioco di parole: “FioreNzola”. Sottotitolo: “Finalmente M’Bala si è sbloccato: un gol per ripartire”. Sommario: “Italiano non ha dubbi ”Non si fermerà più" Può tornare titolare con il Ferencvaros Mai tante reti in A negli ultimi 30 anni Pronto il rinnovo per Kayode".

A pagina 22 l'apertura è per: “Nzola-gol parte la nuova stagione”. Sottotitolo: “Prima la serie di nove gare a secco poi la rete. Italiano garantisce: ”Se comincia non si ferma più". In taglio basso: “Corre tanto Kayode: fino al 2027”. E ancora: “Col gol al Portogallo ha regalato all’Italia l’Europeo Under 19 La crescita in viola”.

A pagina 23 infine c'è: “Viola, da 30 anni non segnavi così Quindici reti in sette partite (l’ultima volta nel 1993-1994) e undici durante il primo tempo”.