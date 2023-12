Bazzani: "Champions League? Fiorentina e Bologna ci devono credere. Terzo e quarto posto sono accessibili"

L'ex calciatore, Fabio Bazzani, è intervenuto a TMW Radio per fare il punto alla ripresa del campionato dopo Natale. Parlando anche di Fiorentina, Bazzani si è espresso così:

“La Fiorentina può lottare per la Champions League? Sì, come può farlo anche il Bologna. Oltre le prime due della classe, per il terzo e il quarto posto ce ne sono tante in corsa”.

E ancora: "Non ci sono squadre con una continuità tale da pensare che terzo e quarto posto siano utopia. Oggi tutte possono sognare, perché per ora di continue vedo solo Juve e Inter".