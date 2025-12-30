Adani: "La Fiorentina è la peggiore squadra dell'anno"

L'ex difensore della Fiorentina, Daniele Adani, non risparmia critiche alla sua ex squadra per quanto fatto in questo 2025.

Delusione del 2025

Il suo giudizio, espresso durante il podcast Viva el Futbol, ha assegnato il premio ‘delusione dell’anno' alla squadra viola: “Del resto se finisci un percorso con Palladino e poi vai a picco così non può che essere una delusione”.

“Peggiore squadra dell'anno”

E poi: “Anche a Parma ha riperso. La Fiorentina è la peggior squadra dell’anno se rimaniamo da noi Italia”.