Una squadra italiana ha chiesto maggiori dettagli economici sull'affare Kean

I soldi dell'Arabia sono la minaccia principale per quanto riguarda Moise Kean, anche se l'Al-Qadsiah ha messo nel mirino anche Jonathan David, per il quale sarà battaglia con la Juventus. L'attaccante della Fiorentina, tuttavia, piace anche a molti club europei e per questo motivo i tifosi viola dovranno rimanere col fiato sospeso da qui al 15 luglio.

E in Italia?

In Italia, nel frattempo, c'è una squadra che ha chiesto informazioni. Si tratta del Napoli che, riporta TMW, ha chiesto maggiori dettagli economici sull'affare senza, per il momento, andare oltre. Come sappiamo con la clausola attiva può succedere di tutto da un momento all'altro. Non resta che incrociare le dita.