Renzi: "Io presidente della Fiorentina? No, mi basterebbe tornare in Europa. Per ora pensiamo a salvarsi"
L'esponente politico, Matteo Renzi
Nel suo appuntamento con le domande ai suoi seguaci sui social, il politico di Italia Viva e tifoso della Fiorentina Matteo Renzi ha risposto ance a una domanda sulla squadra viola.
La risposta di Renzi
“Io presidente della Fiorentina? No, ma mi basterebbe che la Fiorentina tornasse in Europa prima o poi. Oppure, visto come è iniziato l'anno, quantomeno si salvasse. Perché tutte le volte bisogna soffrire fino alla fine”.
Il parere del tifoso
La scorsa settimana, Renzi aveva risposto ad altre domande sulla Fiorentina, ribadendo che era fiducioso del lavoro di Paratici e Vanoli, anche se l'amarezza per il momento difficile non mancava.
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