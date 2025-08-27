Riccardo Sottil, nuovo attaccante del Lecce in prestito secco dalla Fiorentina, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa. Il giocatore ha risposto alle domande dei giornalisti presenti toccando vari temi. Di seguito le sue parole, riprese da Tuttocagliopuglia.com

‘A Lecce con voglia di rivalsa’

“Deve essere un campionato importante a titolo personale e per la squadra. Il livello della Serie A si alza sia dal punto di vista tecnico che fisico. L’obiettivo del Lecce è la salvezza. Ho voglia di rivalsa, per me è stata un’estate particolare. Quando si è presentata l’opportunità Lecce, non ho dubitato un attimo. Arrivo in una piazza calda, con una dirigenza di livello e in una società seria".

"Di Francesco uno dei motivi della mia scelta'

"Il Direttore Corvino non l’ho conosciuto tanto all’epoca. Mister Di Francesco sì ed è stato uno dei motivi per venire qui. È un tecnico molto preparato, ha idee precise. Ha i suoi concetti che trasferisce in fretta. Era preparato all’epoca, oggi ancora più maturo. Ha passione e grinta. Ha idee di gioco che apprezzo tanto e con lui ci si può divertire. Preferisco giocare a piede invertito. Ho giocato più in questa veste. Posso giocare anche sul mio piede naturale. La posizione in campo la lascio decidere al mister. L’esperienza al Milan è stata positiva per me anche se per loro non è stata la migliore stagione. Ho ottimi ricordi in rossonero”.