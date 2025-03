L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato anche a Sky Sport alla vigilia della gara col Panathinaikos: “Parliamo di un ottavo europeo, vogliamo andare avanti e dovremo essere bravi a ribaltare la sconfitta dell'andata. Ci siamo preparati bene, con grande energia e spirito. Per noi è come una finale, non vediamo l'ora di scendere in campo e spero che i tifosi ci aiuteranno come fanno sempre”.

Poi ha aggiunto: “Domani sarà un crocevia importante per la nostra stagione, da un mese e mezzo i risultati non arrivano ma passare il turno potrebbe darci slancio. Certe partite cambiano i giudizi e il futuro, servirà una grande prestazione. La sconfitta di Atene ci ha insegnato che non dobbiamo mai abbassarci, cosa che invece abbiamo fatto nel secondo tempo. Domani non commetteremo gli stessi errori, siamo carichi”.

Su chi giocherà: “Kean con Gudmundsson e Beltran è un'idea che mi piace, il 352 può tranquillamente diventare un 343. Dipende dagli interpreti e dal momento, dobbiamo essere camaleontici e non focalizzarci su un solo modulo. Ma è una cosa che i ragazzi sanno fare molto bene. Ho già scelto chi giocherà in porta ma non lo dico".