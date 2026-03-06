Carlo Conti: "Alla Fiorentina troppa carota e poco bastone. Spero Paratici metta in riga le cose. A Vanoli il compito di..."

Il noto tifoso della Fiorentina e ultimo conduttore del Festival di Sanremo Carlo Conti ha parlato a Lady Radio della situazione di casa viola.

Le parole di Conti

“Non posso soffrire in questo modo. Non posso pensare di festeggiare i 100 anni di una squadra gloriosa come la Fiorentina in Serie B. Forse c'è un po' di negligenza in squadra, ma è mancato il manico. Credo ci sia stata poco bastone e troppa carota. Spero che Paratici possa rimettere in riga le cose”.

Negligenza viola

“In Conference sono stati superficiali. Lì sta anche all'allenatore a mettere tutti in riga. Noi possiamo solo tifare, non è che scendiamo in campo. Poi dopo 90 minuti si può anche contestare. I tifosi più di così cosa devono fare. Gli altri danno per scontato che ci salveremo, ma noi stiamo vivendo un'altra realtà. Credo il più tartassato al festival sia stato Fedez. Marco Masini gli parlava in continuazione di Fiorentina".