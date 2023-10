A Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, intervenendo sulla partita giocata dalla squadra di Italiano contro il Napoli: “Solo complimenti per la Fiorentina ieri sera. Abbiamo visto una grande partita. Ikoné mi ha stupito tanto, ha fatto una gara sontuosa. E poi finalmente la Fiorentina ha sicurezze con i propri terzini. Kayode è da nazionale, Parisi copre 60 metri di campo. Secondo me se non si facevano male Dodo e Biraghi li avremmo visti molto meno in campo. Inizialmente avevo paura che l'ex Empoli lo avessero preso per fare la catena di sinistra con Biraghi.

Il gol subito? Secondo me anche Terracciano deve chiamare in causa. E su Arthur mi sento di dire che questo non gioca da due stagioni, ma se non ha il difensore addosso fa ciò che vuole. Il Napoli ieri sera è stato una delusione. Garcia non c'entra niente in quell'ambiente".