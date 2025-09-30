Fiorentina-Sigma Olomouc: dove vedere la partita in DIRETTA TV. Una visione solo a pagamento
Giovedì sera la Fiorentina scenderà in campo a Firenze, in Conference League, contro il Sigma Olomouc. Prende il via così il maxi girone della competizione. Fischio d'inizio previsto per le 21.
Una sola per vedere Fiorentina-Polissya in TV
La gara non sarà visibile in chiaro perché sarà trasmessa solo da Sky. Visione dunque a pagamento dell'evento.I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252), Sky Sport 4K (canale 213).
Fiorentinanews c'è!
Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.
💬 Commenti (2)