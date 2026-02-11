La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: ancora senza Kospo e Balbo, Galloppa lancia Sturli dal primo minuto
Alle 14 la Fiorentina sfiderà in trasferta il Sassuolo nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera. Galloppa sceglie Fei tra i pali, davanti a lui una difesa a quattro composta da Sturli, Turnone, Sadotti e il capitano Trapani. A centrocampo spazio a Dei e Montenegro in mediana, mentre Bertolini, Atzeni e Mazzeo agiranno alle spalle di Braschi per un reparto offensivo sostanzialmente tipo.
Tra le novità Sturli, che ha una grande occasione in un match importante, mentre spicca l'assenza di Kospo uscito malconcio dalla scorsa gara di campionato contro il Napoli. Ancora con la prima squadra Balbo.
FORMAZIONI UFFICIALI
Fiorentina (4-2-3-1): Fei; Sturli, Turnone, Sadotti, Trapani; Dei, Montenegro; Bertolini, Atzeni, Mazzeo; Braschi. All. Daniele Galloppa.
Sassuolo: Guri, Macchioni, Weiss, Vezzosi, Seminari, Frangela, Negri, Amendola, Campani, Daldum, Barani. All. Emiliano Bigica.