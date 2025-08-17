L'ex allenatore, oggi opinionista, Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche di Fiorentina: “Mi aspetto una Serie A più competitiva e difficile da leggere, anche perché diverse squadre di vertice hanno cambiato allenatore: la stessa Inter, la Roma, il Milan, l’Atalanta, la Lazio, la Fiorentina…".

“Mi intriga la Fiorentina”

"Tutte possono dire la loro. L’Atalanta è una certezza da anni, ma vediamo come assorbirà il cambio di guida dopo l’era Gasperini, con Juric che deve riscattare le ultime esperienze poco felici. La Lazio non ha potuto fare mercato, ma non è detto che per Sarri sia uno svantaggio: ha lavorato da subito con la squadra nella sua versione definitiva. Il Bologna ha trattenuto Italiano e con Sartori riesce sempre a colmare il vuoto lasciato dalle partenze dei top.

M’intriga, però, soprattutto la Fiorentina di Pioli, a cui si chiederà un cambio di passo".

Poi su Dzeko e Kean

"Voglio vedere se i “vecchietti” Modric, De Bruyne e Dzeko faranno la differenza. E lo dico subito: se la faranno, non sarà un buon segnale per il nostro campionato. È il momento delle previsioni: chi sarà il capocannoniere della Serie A? Se l’Inter prendesse Lookman, punterei su Lautaro. Altrimenti, il mio favorito è Lukaku. Anche se spero in un italiano, magari Kean”.