Marco Burgassi, presidente della Commissione Cultura e Sport del Comune di Firenze, ha replicato al consigliere di Lista Civica Eike Schmidt Massimo Sabatini sul tema del restyling dell’Artemio Franchi e del futuro dello stadio della Fiorentina.

‘Messi sempre i fatti davanti alle parole’

“Il 2025, per quanto riguarda lo stadio Franchi di Firenze, si conclude con la chiarezza delle informazioni sui lavori di ristrutturazione. Ricordo che lo scorso 9 dicembre la sindaca Funaro ha presentato i dettagli del nuovo cronoprogramma del primo lotto di lavori e illustrato quelle che saranno le lavorazioni del secondo, sulle quali scenderemo nel dettaglio non appena ci sarà l’assegnazione dei lavori, anche alla luce delle varianti, come spiegato dalla sindaca meno di un mese fa. Funaro e questa amministrazione hanno sempre messo davanti i fatti alle parole e continuiamo a seguire questa strada”.

“L’invito è quello a non fare confusione tra quello che era il primo cronoprogramma e quello che poi è diventato effettivo, in seguito alle varianti approvate. Ribadiamo che il restyling dello stadio Franchi sarà concluso, come previsto, nel 2029, e ricordiamo che in questa fase, con la terza variante, sono state anticipate la realizzazione della nuova copertura nord dello stadio, comprensiva dei nuovi skybox, e soprattutto delle nuove centrali tecnologiche di servizio necessarie per lo svolgimento delle partite”.

‘Obiettivo stadio all’altezza di Firenze’

“Quindi, come detto, partirà il secondo lotto che riguarderà la nuova curva Ferrovia, la copertura sud dello stadio e la riqualificazione della tribuna centrale. L’inserimento di lavorazioni inizialmente non previste nella prima fase e il verificarsi di criticità impreviste e imprevedibili hanno determinato il verificarsi di maggiori tempi di realizzazione delle opere del primo lotto, ma sono state individuate soluzioni per recuperare parte dei maggiori tempi sfruttando l’applicazione di una serie di istituti già previsti a suo tempo nella gara, a cominciare dagli strumenti di premialità. Lo stadio non rappresenta nessun buco nero, l’attenzione è massima da parte di tutti, l'obiettivo è poter garantire a Firenze un impianto sportivo all’altezza della città”.