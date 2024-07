Quel benedetto tesoretto che ancora non arriva: la Fiorentina spera in Amrabat, Nzola e Ikoné ma ci sono tre stagioni tragiche alle spalle

L'ideale dei sogni di mercato sarebbe sempre quello di liberarsi degli esuberi a peso d'oro per poter avere risorse da reinvestire, senza rinunciare a pedine importanti. Il problema appunto è che di ‘ideale’ si parla, poi c'è la realtà nella quale la Fiorentina fatica a trovare acquirenti facoltosi per tre calciatori come Ikoné, Nzola e il rientrante Amrabat. Il famoso ‘tesoretto’ dovrà arrivare in qualche modo per poter finanziare operazioni in entrata, scrive La Nazione, e da loro tre il club viola vorrebbe ricavare circa 30 milioni.

Una cifra comunque inferiore ai 58 spesi complessivamente sul francese, l'angolano e il marocchino. Il problema però è che parliamo di tre calciatori reduci da brutte stagioni, difficilmente allettanti ad alti costi.