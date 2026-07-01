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La Nazione: Ore decisive per Koleosho

Redazione /
La Nazione
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Sul QS de La Nazione in edicola questa mattina si parla dell'arrivo alla Fiorentina di Viery e del possibile mercato della società viola. 

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Colpo lampo. V(ery) good!” 

Pagina 4

A pagina 4: “Il primo volto nuovo della stagione. Il volo, la maglia, le visite. Poche parole e tanti fatti. E' il Viery style”. 

Pagina 5

A pagina 5: “Il valzer delle trattative. Esterni avanza Zhegrova. Liberali obiettivo possibile. Ore decisive per Koleosho” e accanto: “Fair Play finanziario. Stangata dalla UEFA, multa da 6 milioni”. 

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