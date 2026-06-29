La Nazione: Amichevole super con il Real Madrid!

Tanto spazio alle vicende di casa Fiorentina sulle pagine de La Nazione: dal mercato alla festa del centenario, questi i titoli nell'edizione di oggi.

Prima pagina

Il QS de La Nazione scrive in copertina: “Fiorentina, mossa Liberali”. Nell'occhiello il quotidiano prosegue “Le mosse di mercato” e poi “Antognoni insiste, niente centenario”.

Pagine 2-3

Nelle pagine interne il quotidiano riprende i temi già accennati in prima pagina: “Liberali, ecco la strategia anti-concorrenza” e poi, sempre sul mercato, “Koleosho non decide, pronto l'ultimatum”. Di spalla un approfondimento del primo acquisto viola: “Viery arriva domani. Visite a Roma e mercoledì al Viola Park”. Infine, in taglio basso, un riepilogo sugli appuntamenti dell'estate della Fiorentina: “Amichevole super con il Real Madrid, lavori in corso”. Nella pagina seguente una lunga intervista ad Antognoni, intitolata: “Firenze è il mio scudetto. Centenario? Starò a casa”.