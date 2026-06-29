Viery il ritardatario, l'arrivo del brasiliano slitta di qualche giorno... Ecco quando sarà a Firenze

Il calciomercato si è aperto ufficialmente da poche ore e la Fiorentina è già pronta a mettere a segno il primo colpo della propria estate. Solo questione di tempo prima che il brasiliano Viery giunga a Firenze.

Un po' di ritardo

Slitta di qualche giorno l’annuncio ufficiale di Viery alla Fiorentina. Il difensore classe 2005 era atteso in Italia nella tarda serata di ieri, ma, secondo il Corriere dello Sport, non arriverà prima di domani. Di conseguenza anche le visite mediche slittano a mercoledì.

Nessuna preoccupazione

Notizie che fanno gelare il sangue al tifoso fiorentino, che troppe volte ha assistito ad affari saltati all'ultimo (anche dentro la sede!). Questa volta però non c'è di che allarmarsi. L’affare è fatto per 15 milioni più 2 di bonus. Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni. Questione di tempo e la dirigenza viola potrà accoglierlo.