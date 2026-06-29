Koleosho continua a prendere tempo. Dietro l'attesa c'è lo zampino di un suo vecchio club...

La Fiorentina ha bisogno di ricostruire praticamente da zero il reparto esterni. Il primo nome individuato da Paratici era quello di Luca Koleosho, la cui trattativa però sta durando più del previsto.

Accordo con il club

La squadra mercato viola ha da tempo raggiunto l'accordo con il Burnley per 10 milioni più bonus. I dubbi arrivano invece dal ragazzo, che sta prendendo tempo prima di accettare l'offerta di contratto dei viola: 5 milioni i 5 anni.

I dubbi del ragazzo

L'esterno italo-americano, secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, starebbe aspettando il Paris FC, ambizioso club francese dove ha giocato in prestito negli ultimi 6 mesi.