E se sfumasse Koleosho? La Fiorentina non perde di vista le alternative in casa neroverde

Luca Koleosho resta la prima scelta della Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo, ma la dirigenza viola continua a tenere aperte anche le possibili alternative. E secondo il Corriere dello Sport, se la trattativa con il Burnley non dovesse andare a buon fine, tornerebbero d'attualità i profili di Cristian Volpato e Armand Laurienté, entrambi già monitorati dal club.

Cifre tutt'altro che basse

L'ostacolo principale è rappresentato dall'investimento economico richiesto. Per Volpato il Sassuolo valuta il cartellino tra i 15 e i 20 milioni di euro, mentre per Laurienté la richiesta sarebbe ancora più elevata, compresa tra i 20 e i 25 milioni. Cifre superiori rispetto a quelle previste per l'operazione Koleosho.

E per la partenza di Volpato c'è una condizione

Nel caso di Volpato, inoltre, molto dipenderà anche dal futuro di Domenico Berardi. Un'eventuale partenza del capitano neroverde garantirebbe al giovane australiano maggiore spazio e centralità nel progetto tecnico del Sassuolo, rendendo più complicata un'eventuale cessione alla Fiorentina.