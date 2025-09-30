Il retroscena: la Fiesole era pronta a consegnare la 'sveglia' alla squadra

La Fiorentina ha iniziato questa stagione in maniera non positiva, molto al di sotto delle aspettative, soprattutto in termini di (non) gioco espresso.

Squadra respinta

A Pisa si è consumato un altro episodio importante di contestazione nei confronti di giocatori e tecnico, perché la squadra, andata sotto il settore ospiti a fine gara, è stata respinta a suon di fischi e cori. Segno questo di un disagio che monta da tempo.

La ‘sveglia’ evitata di un soffio

Intanto su La Nazione emerge un retroscena riguardante proprio i rapporti tra tifoseria e squadra: in caso di ko nel derby, alcuni esponenti della Fiesole, che erano rimasti a Firenze in segno di protesta contro il caro-biglietti a Pisa, erano pronti a radunarsi al Viola Park per consegnare alla squadra una simbolica ‘sveglia’.

Lo 0-0 finale, fortunoso a dire il vero, ha evitato questo tipo di avvenimento.