Vanoli: "Abbiamo dimostrato di tenerci alla Conference e stasera siamo in ritiro. Braschi mi ha emozionato"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, è stato intervistato da Sky dopo la vittoria in Conference League.

“I ragazzi sono stati bravi perché siamo riusciti a stare sul pezzo e abbiamo dimostrato che ci teniamo anche a questa competizione - ha detto - Purtroppo quest’anno ogni minimo errore ci costa un gol, ma abbiamo un minimo vantaggio per il ritorno. La qualificazione ce la giochiamo in Polonia, ma ora dobbiamo recuperare energie perché abbiamo una partita importante”.

Fiorentina in ritiro stasera: “Abbiamo la fortuna di avere un centro sportivo incredibile e la scelta la faccio sempre quando giochiamo la sera e quando ci aspetta una gara fondamentale. Poi una vittoria come questa fa morale ed è importante stare insieem. Facciamo inoltre i complimenti anche a Braschi che ha esordito questa sera. Sono un po’ sentimentale e quando vedo queste cose qua mi emoziono. E’ bello, è un sentimento magnifico. Adesso dovrà essere bravo perché quando scenderà in Primavera avrà tutti gli occhi puntati su di lui, ma ha la testa a posto e si è meritato l’esordio".

Infine: “Quando le stagioni nascono storte non è facile affrontarle. Tutti insieme stiamo lottando per portare fuori la Fiorentina da questa situazione. Stiamo crescendo e ci siamo sempre tirati fuori dai bassi con il lavoro e il sacrificio di tutti”.