Fiorentina Femminile chiamata all'impresa per il passaggio del turno in Serie A Women's Cup: la Juve complica il cammino alle viola
L'allenatore Pablo Piñones-Arce
La Fiorentina Femminile ha senz'altro guardato con interesse la sfida odierna tra Juventus e Napoli, terminata 4-0 in favore delle bianconere, valevole per la terza giornata della Serie A Women's Cup.
Con un'Inter già sicura del primo posto, le ragazze di Pinones-Arce potranno solo qualificarsi come migliore seconda della competizione e, per fare ciò, domani contro il Genoa dovranno fare la partita della vita per scavalcare le bianconere. Serviranno infatti 5 gol di scarto in favore delle viola, per garantire il miglior piazzamento tra le seconde classificate: una sfida impegnativa, avendo appena segnato 3 gol nelle prime due partite, ma adesso l'obiettivo è chiaro.
