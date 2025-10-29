Questa sera la Fiorentina scenderà in campo a San Siro contro l'Inter e tra i calciatori che dovrà tenere d'occhio, qualora dovesse partire titolare, ci sarà anche Ange-Yoan Bonny. Arrivato come riserva di Lautaro e Thuram, complici i problemi fisici di quest'ultimo l'ex Parma ha avuto già molto spazio e ha risposto alla grande segnando già dei gol pesanti.

Il calcio nel destino

Proprio Bonny ha parlato ai canali ufficiali del club neroazzurro: “Il calcio per me è stato un colpo di fulmine, quando ho indossato per la prima volta gli scarpini ho provato una sensazione incredibile e ho capito che non avrei più potuto farne a meno. Le mie caratteristiche migliori sono velocità, potenza, grinta, tutte cose che mi hanno aiutato oltre ovviamente al piacere di giocare a calcio”.

Sull'Inter: “E' un grandissimo club, un sogno diventato prima un obbiettivo e poi realtà e per il quale ho lavorato duramente”.