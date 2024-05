La Champions con il Bologna o l'Europa con un altro club di Serie A: si apre un nuovo scenario per il futuro di Italiano

Non ci sono praticamente più dubbi che quelle contro Olympiakos e Atalanta saranno le ultime partite di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Si chiude (speriamo con un trofeo) un ciclo di tre anni, con Raffaele Palladino in pole per aprirne uno nuovo a partire dalla prossima stagione.

Bologna in pole, ma spunta la Lazio

Ma dove andrà Italiano? Il Bologna, fresco di qualificazione in Champions, sembra l'opzione più accreditata ma potrebbe non essere l'unica. Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, infatti, la Lazio non è sicura di proseguire con Tudor. O meglio, Lotito vorrebbe tenerlo ma al tecnico non piacciono diversi giocatori della rosa e in più c'è un rinnovo ancora tutto da pianificare. Situazione non facile insomma, e qui arriviamo a Italiano: in caso di separazione da Tudor, sarebbe lui la prima scelta per sostituirlo.