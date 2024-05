Prandelli: "Se l'Atalanta fa un buon mercato può anche lottare per lo scudetto. Fossi il Milan mi sarei tenuto stretto Pioli"

Questo pomeriggio l’ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana Cesare Prandelli, durante un collegamento con il programma Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha avuto modo di fare un momento al campionato che, in attesa di Atalanta-Fiorentina, si è concluso nella giornata di ieri. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“L'Inter ha ammazzato il campionato. Stupito dal Verona”

“È stata una stagione interessante sotto tanti punti di vista: l'Inter ha stradominato e meritato questo campionato, ha avuto continuità, mentalità, capacità di mantenere in certi momenti della stagione l'obiettivo di vincere lo scudetto. Molte squadre hanno lottato per l'Europa, ci sono state anche tante delusioni. Fino alla fine del girone d'andata, sembravano già certe le squadre condannate alla retrocessione. E invece è arrivato Sean Sogliano, che ha rivoluzionato la squadra con numerosi cessione. In pochissimo tempo Marco Baroni ha messo in campo una squadra con equilibrio, forza, determinazione e qualità e ha stravolto tutti i progetti nella corsa salvezza".

"Atalanta in lizza per lo scudetto? Perchè no?

Ha poi aggiunto: “Sono retrocesse delle squadre che fino a gennaio mai avrebbero pensato di essere coinvolte. Questa è la dimostrazione che i risultati arrivano quando sai fare calcio. Complimenti al Verona, a Sogliano e a Baroni. Se l’Atalanta può competere per lo scudetto? Non è impossibile. Bisognerà capire il mercato e che fine faranno due-tre big. Se mantengono l'organico intatto un altro anno, penso che l'Atalanta possa veramente pensare a vincere lo scudetto e giocarselo con l’Inter”.

“Fossi stato nel Milan avrei confermato Pioli”

Ha poi analizzato l’addio al Milan dell’ex viola Stefano Pioli: ”Per me hanno fatto malissimo a mandar via Stefano Pioli. In cinque anni ha dimostrato di avere serietà, capacità, ha vinto uno scudetto , ha valorizzato molti giocatori. Quest'anno ha avuto una stagione con tanti infortuni e con molti problemi fisici. Io avrei tenuto sicuramente Pioli".