Molto del prossimo centrocampo ruoterà intorno alla maggior o minor prudenza che Pioli vorrà adottare a seconda dell'avversario: l'arrivo di Sohm ha offerto al tecnico una carta da giocarsi al fianco di Fagioli ma anche un possibile incursore più avanzato, con l'eventuale rientro di Mandragora. Il centrocampista napoletano è ancora in bilico ma l'idea della dirigenza viola è forse quella di aggiungere comunque un centrocampista.

Il dubbio eventualmente riguarda più l'identikit, un mediano alla Kessié (ma non lui) da affiancare a Fagioli per liberare Sohm più avanti o un giocatore più offensivo, alla Pellegrini (ma neanche lui) giocandosi lo svizzero in posizione più arretrata? Molto fa pensare che Pradè poi si orienterà su ciò che avrà da offrire il mercato, con le cosiddette occasioni di fine agosto.