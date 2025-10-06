Regragui: "Sabiri e Richardson giocano troppo poco nella Fiorentina per poter pensare di venire in Nazionale"

Abdelhamid Sabiri è ai margini del progetto della Fiorentina. E così il ct del Marocco Regragui ha spiegato la sua assenza dai convocati per la sosta.

Sabiri non gioca più nemmeno in Nazionale

È passato più di un anno dall'ultima convocazione in nazionale del giocatore originario di Goulmima. Il giocatore, una volta partito per i paesi arabi, ha perso il suo posto in nazionale. Walid Regragui ha voluto spiegare questa decisione in conferenza stampa, l'allenatore è stato schietto. Il motivo è semplice e inequivocabile: la mancanza di minutaggio.

Poi su Richardson

"Sabiri al momento non gioca nella Fiorentina, ma non c'è alcun problema con lui. Ha giocato una partita di preparazione nel pre-campionato. Nemmeno Richardson l'ha fatto, ecco perché non è in lista nemmeno lui", ha ribadito.

E ancora: “La porta è aperta, ma a determinate condizioni”.

Il messaggio dell'allenatore è stato un misto di fermezza e incoraggiamento. Ha ripetuto il mantra che guida le sue convocazioni.