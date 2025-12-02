Dzeko: "Abbiamo bisogno di voi, dobbiamo stare insieme". La risposta immediata dei tifosi viola

Testa alta e voce decisa. Edin Dzeko si è preso sulle spalle la Fiorentina e ha parlato a nome della squadra con i tifosi viola presenti allo stadio di Bergamo.

“Tutti insieme”

Ma cosa ha detto l'attaccante bosniaco? E' presto detto: “Abbiamo bisogno di voi. Le cose che ho detto (giovedì sera dopo la gara con l'AEK ndr) penso che voi le abbiate capite. Noi ci teniamo che voi siate qui con noi. Dobbiamo stare insieme. Ogni tanto si dice una parola di troppo, però noi abbiamo bisogno di voi. Lo capite questo?”.

La risposta dei tifosi

La risposta degli ultras è stata immediata ed è riassumibile in un solo concetto: “Voi date tutto in campo. Noi saremo sempre con voi”. Tant'è vero che comunque è risuonato il coro “noi vogliamo undici leoni”. Il tutto con l'approvazione di Luca Ranieri, capitano, e Paolo Vanoli, l'allenatore che erano lì in prima fila a fianco dello stesso Dzeko.