Mentre la Fiorentina resta a guardare, come cambiano le panchine in Serie A? In casa Juventus si va verso una conferma

La Fiorentina è senza allenatore, dopo le dimissioni di Raffaele Palladino, e deve cercare un nuovo tecnico. Pochi i movimenti fino a questo momento, se non un interesse registrato per Stefano Pioli. Tante altre panchine in Serie A sono in una situazione di grande incertezza, Juventus compresa. Ma potrebbe arrivare uno scenario inatteso.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, c'è stato un incontro positivo per i bianconeri tra il nuovo dg Comolli e il tecnico Igor Tudor. La volontà della Juventus è quella di proseguire con lui. Dopo i piani Conte e Gasperini saltati, dunque, si procede verso una conferma.