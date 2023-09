Ex attaccante di Roma e Fiorentina, ma anche Genoa, Roberto Pruzzo a Lady Radio esprime un po' di preoccupazione per l'avvio di stagione viola evidenziando il tanto lavoro da fare.

Ecco cosa ha detto: “L’Atalanta è già un test importante per la Fiorentina dopo la sveglia di Milano. Sarebbe già tanto oggi cercare di capire chi sia titolare in porta. Beltran ha tutte le potenzialità ma va messo nelle condizioni di esprimersi. I numeri viola sono allarmanti al momento, il lavoro è tanto da fare, sia in difesa, la peggiore del campionato, che in attacco. Gli esterni non sono nè carne nè pesce, non tirano in porta nè fanno un gol, tranne Gonzalez, che al momento è praticamente il centravanti viola”.

E ancora: “Il centrocampo va assestato e non ho capito l’acquisto di Lopez, che è un ottimo giocatore ma va capito se alternativo ad Arthur o giocherà assieme al brasiliano. Serve mettere in campo una squadra che dia garanzie e certezze, finora troppo poche. Non è tutto da buttare, la prestazione di Marassi è stata ottima, ma serve il piano B alla Fiorentina se non può giocare ai suoi ritmi come a Genova”.

“La preparazione al Viola Park? L'obiettivo di una squadra credo sia sempre quello di partire bene, perchè significa trovare fiducia, evitare le polemiche e gestire meglio i calciatori. Penso sia fondamentale iniziare col piede giusto”.