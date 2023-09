Anche Bonucci si rivolta contro la Juventus e fa causa alla società bianconera. E il risarcimento danni (eventuale) verrà dato in beneficenza

Leonardo Bonucci ha deciso di adire alle vie legali contro la Juventus. L'ex difensore bianconero è stato messo ai margini della rosa dalla società bianconera a inizio estate e di fatto portato al trasferimento all'Union Berlino, e per questi motivi ha deciso di andare fino in fondo.

L'azione legale consiste in una richiesta di risarcimento danni per la mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e preparazione e per aver subìto danni di natura professionale e di immagine.

Bonucci ha già fatto sapere che devolverà qualunque cifra dovesse arrivargli come risarcimento a due associazioni a lui care come Neuroland, che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, e Live Onlus.