Niente Fiorentina, c'è la Germania per Bonucci. Definita la cessione del difensore della Juventus

Leonardo Bonucci dice addio alla Juventus e alla Serie A. Nonostante la speranza del difensore fosse quella fino all'ultimo di restare in Italia, nelle ultimissime ore è stato l'Union Berlino a compiere l'affondo decisivo, superando Lazio e Genoa in primis. La Fiorentina non si è mai fai davvero avanti per rilevare la bandiera bianconera.

Messo fuori rosa dalla Juventus, il difensore classe '87, pur avendo un altro anno di contratto col club bianconero, si trasferirà in Germania a zero e a titolo definitivo, con ingaggio pagato in parte dalla Juve e in parte dall'Union Berlino (potrebbe anche essere inserita nel contratto l'opzione per l'anno successivo).