Domani Vlahovic titolare, mentre Chiesa potrebbe fare minuti: Allegri recupera i due grandi ex in vista della Fiorentina

“Chiesa e Vlahovic stanno bene”, parola di Massimiliano Allegri. Notizia che inevitabilmente interessa anche la Fiorentina, che domenica 5 novembre ospiterà al Franchi proprio la Juventus. I due grandi ex dunque potranno essere entrambi della partita, salvo imprevisti nella gara di domani sera contro il Verona.

Per l'occasione Vlahovic partirà molto probabilmente dal primo minuto, mentre Chiesa è in ballottaggio con Milik ma alla fine potrebbe avere comunque del minutaggio. L'obiettivo della Juventus è recuperare i suoi due top player per la grande sfida contro la Fiorentina.