"I tanti infortuni hanno infastidito la dirigenza del Milan. Allegri è un architetto di Milanismo, quello che sta facendo è clamoroso"

Pomeriggio il giornalista di Milan Pietro Mazzara, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come la squadra di Max Allegri arriva alla partita di domani contro la Fiorentina

“Allegri teme la partita di domani sera perchè non ci saranno Adrian Rabiot, Pervis Estupinian e Christian Pulisic. Due elementi fondamentali ed uno che stava prendendo confidenza delle situazioni legate al sistema di gioco del suo allenatore, che però oggi non ha voluto drammatizzare le cose in conferenza stampa che ha spiegato che cercherà di giocarsi la partita con altri carte. Anche Nkunku non sta bene, è tornato acciaccato dagli impegni con la Francia dove ha reso un pestone. Di conseguenza i rossoneri avranno l'attacco ridotto all'osso, anche se Allegri ha recuperato Saelemaekers”.

“La dirigenza del Milan è molto irritata per gli infortuni”

Ha anche aggiunto: “Il Milan è piu arrabbiato con la nazionale statunitense che con quella francese, anche se lo staff tecnico francese è stato messo sotto attacco in passato anche da altri club. C'è parecchia irritazione all'interno della dirigenza del Milan perche sostanzialmente per una gestione sbagliata ha perso due giocatori importantissimi, che probabilmente recupererà solo in occasione del derby di metà novembre: dovremo farne a meno almeno per 40 giorni”.

“Allegri sta facendo qualcosa di clamoroso e i risultati si vedono”

Ha poi sottolineato l'impatto di Max Allegri: “Potrei dire che è un architetto del Milanismo. Questo perchè sta riportando e tenendo vivi dei valori che lo scorso anno si erano persi, in termini di regole, credibilità e coesione: sta facendo un lavoro molto importante. Credo che il non visto ed il non detto sia piu importante di quello che si percepisce in campo con i risultati, che dopo la sconfitta con la Cremonese parlano da soli. Se in conferenza stampa si lamenta di non aver vinto la gara di Torino contro la Juventus, questo dal punto di vista della mentalità vuol dire tantissimo. Parliamo di un allenatore che non è andato ad allenare il Real Madrid solo perche non sa parlare lo spagnolo: insieme ad Antonio Conte è l'allenatore italiano che ha segnato di piu il nostro calcio”.

“Ecco come dovrebbe giocare il Milan”

Ha poi concluso parlando della possibile formazione titolare: “Per il momento non ci sono grandi certezze, perchè la squadra si allenerà soltanto nel pomeriggio di oggi. Ci sono ancora da valutare delle situazioni, ma credo che l'ossatura Allegri ce l'avrà gia in testa. In porta ci sarà Maignan, con davanti se i tre della difesa Tomori-Gabbia-Pavlovic che non si toccano. A destra secondo me ci sarà Saalemaekers, che ha superato l'infortunio subito in Belgio. Nel mezzo ci saranno Modric-Fofana e Ricci, Bartesaghi sarà invece a sinistra. In avanti invece ci saranno Leao con al suo fianco Loftus Cheek favorito su Gimenez”.