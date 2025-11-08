Kean, e ora con la Nazionale che succede?
Non c'è Kean nella lista dei convocati per la prima sfida di mister Vanoli sulla panchina della Fiorentina: l'attaccante viola, si legge dal report medico, sarà assente a Genova a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nel corso dell'ultima sfida di Conference contro il Mainz.
E la Nazionale?
La domanda, però, sorge spontanea: cosa succede ora con la Nazionale, visto che il ragazzo figura tra i convocati di Gattuso? Ancora nulla di certo, ma la pista più probabile sembra essere quella che vedrà Moise raggiungere i suoi compagni azzurri, e una volta lì verrà presa una decisione sulla sua permanenza.
Si scaldano in due
Intanto, resta una bella gatta da pelare per Vanoli, che si dovrà quindi affidare a uno tra Piccoli e Dzeko per guidare l'attacco viola in una delicata sfida salvezza come quella di domani.