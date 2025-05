Si chiude ufficialmente la Serie B 2024-25: ecco come si sono comportati i "viola" in campo stasera

Si è appena conclusa l'ultima giornata della Serie B 2024-25, che ha visto dunque gli ultimi verdetti venir assegnati stasera. Discorso promozione diretta già chiuso, con Sassuolo già campione e Pisa già promosso al secondo posto: rimaneva però da capire chi avrebbe avuto accesso ai play-off, ai play-out, e chi sarebbe retrocesso direttamente.

Tutti i “viola” in campo (e non) stasera

La Salernitana, impegnata nell'ostico scontro diretto per la salvezza contro il Cittadella, si è imposta per 0-2 in terra veneta con Oliver Christensen tra i pali, che ha quindi mantenuto la rete inviolata, e Lorenzo Amatucci, che ha culminato una grande stagione regalando una speranza ai campani, cioè di salvarsi tramite play-out, togliendoli però dalla zona retrocessione. Solo panchina, invece, per Davide Gentile.

La Reggiana è invece caduta allo scadere in casa del Brescia per 1-2. Negli emiliani titolarità per il centrale difensivo Lorenzo Lucchesi, che gioca un'ottima partita con grande attenzione e grinta, arginando gli attacchi dei padroni di casa ove possibile e festeggiando la salvezza (già raggiunta) coi suoi.

Il Bari, invece, manca i play-off andando a pareggiare a reti bianche in casa del SudTirol, coi pugliesi che hanno schierato dal 1' Costantino Favasuli, rimasto in campo fino al 74'. L'esterno destro ha così chiuso la sua seconda stagione consecutiva in Serie B con 28 presenze, di cui 18 da titolare, nelle quali ha trovato 1 gol e 1 assist.

Assente Niccolò Fortini per la seconda partita consecutiva a causa di problemi fisici, ma poco male: anche la sua Juve Stabia impatta a reti bianche in casa, condannando la Sampdoria alla clamorosa retrocessione in Serie C ma soprattutto piazzandosi in un ottimo quinto posto, e quindi guadagnandosi l'accesso ai play-off, dove al primo turno incontreranno il Palermo.

Il Frosinone trova l'impresa battendo il Sassuolo già promosso da tempo per 0-1 e guadagnandosi un posto ai play-out, dove troverà proprio la Salernitana di Amatucci e Christensen. Titolare inamovibile Michele Cerofolini, che mantiene la sua ottava rete inviolata in stagione: ricordiamo che la Fiorentina avrà l'opzione per riportarlo al Viola Park a partire da quest'estate. Solo panchina, invece, per Filippo Distefano, che non è riuscito a trovare continuità nel suo 2025: il classe 2003 chiude la sua stagione con 2 reti all'attivo su 13 partite giocate, di cui 7 da titolare.