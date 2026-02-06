Buone notizie per il Torino: Baroni recupera due pedine in attacco verso la Fiorentina

Buone notizie per mister Marco Baroni in vista di Fiorentina-Torino, in programma domani. Poco da fare per Ardian Ismajli in difesa, ma almeno in attacco ci sono due recuperi che possono fare la differenza.

Buone notizie per Baroni

L'infermeria del Torino si è svuotata: in vista della trasferta di Firenze contro i viola il tecnico Marco Baroni torna ad avere ampia scelta. In attacco, infatti, ci saranno anche Simeone e Adams: i due sono convocati e lo scozzese è più avanti nel recupero rispetto al Cholito, anche se appare favorita la coppia Zapata-Kulenovic per cominciare la sfida contro la Fiorentina.

Più alternative in attacco

A centrocampo, invece, si registra il ritorno di Gineitis, pronto a partire dal primo minuto per rilevare lo squalificato Vlasic (fermato per un turno dal Giudice Sportivo come Prati, ndr). Oltre a Lazaro, Pedersen e Obrador, Baroni potrà contare sul rientrante Aboukhlal sulle fasce laterali, mentre rimangono indisponibili il difensore Ismajli e il centrocampista Ilic. Lo riporta ANSA.