Due giovani della Fiorentina a fine percorso attendono ancora di conoscere il loro futuro. La situazione

Il centrocampista ed ex capitano della Primavera viola Mattia Ievoli ha di recente trovato la propria collocazione all’Ospitaletto Franciacorta, società di Serie C che giocherà il girone A. La Fiorentina però deve ancora piazzare due calciatori classe 2005 che hanno concluso il loro percorso in Primavera alla fine della passata stagione.

L’attesa di Gudelevicius

Il lituano Ernestas Gudelevicius, centrocampista centrale nel giro della Lituania Under 21, è in attesa di conoscere il proprio futuro. Il giocatore ha rinnovato con la Fiorentina poco più di un anno fa, ed ha un contratto in scadenza nell’estate del 2027. Da capire se il calciatore resterà in Italia o potrà spostarsi anche all’estero.

Nubi all’orizzonte per Presta

Dopo il secondo infortunio al legamento crociato della propria giovane carriera, Francesco Presta è fermo ai box da Aprile. Il giocatore grossetano ha giocato appena 28 partite in due stagioni, delle quali 16 da titolare, nei periodi ‘franchi’ senza infortuni. Da capire ora dove e come ripartirà l’ala viola, che ha più di un conto aperto con la sfortuna dalla firma del primo contratto con la Fiorentina.