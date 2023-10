La lunga notte dei tifosi del Ferencvaros in centro a Firenze, ma la situazione per ora è tranquilla. Allerta massima per la partita di stasera

Sono arrivati alla stazione di Santa Maria Novella nella serata di ieri, intorno alle 22. I tifosi del Ferencvaros si sono presentati in centro a Firenze sfilando in corteo, poco meno di un centinaio, molti dei quali con il volto travisato da sciarpe o mascherine. Un nutrito gruppo, vestito perlopiù con magliette bianche, che nella notte si è aggirato per le vie del centro storico fiorentino. Questa la foto scattata davanti alla Chiesa di Santa Maria Novella.

Non si registrano al momento scene di tensione con la tifoseria viola, visto che il centro città è da ore ben presidiato dalle forze dell'ordine. L'allerta rimane comunque massima per la giornata di oggi fino a stasera dopo la partita, quando il gruppo di ultras ungheresi si avvierà verso il Franchi per assistere alla partita. In giornata è atteso l'arrivo di più di 2mila supporters ungheresi.