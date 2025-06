L’arrivo del centravanti Edin Dzeko alla Fiorentina e i dubbi su una permanenza o meno su Moise Kean sono due delle tematiche calde di questi giorni in casa viola. Per commentarle Fiorentinanews.com ha intervistato in esclusiva uno che di gol e attaccanti se ne intende, ovvero Francesco Caputo, ex punta di Sassuolo, Sampdoria ed Empoli.

Partiamo da un suo giudizio da attaccante: come reputa l'arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina? Che cosa può portare e aggiungere secondo lei nelle dinamiche della squadra viola e come mai è stato fin da subito una prima scelta?

“Dzeko per me è innanzitutto un grande attaccante, ha fatto gol praticamente in tutti i campionati dove ha giocato; porterà sicuramente esperienza internazionale ad una squadra giovane. Lui ha rappresentato da subito una prima scelta sicuramente per il livello del giocatore e per dare un segnale importante per il prossimo campionato”.

Le offerte per Moise Kean da club con importanti disponibilità economiche non mancano e tra poco scatterà la clausola. Dopo una grande stagione con la Fiorentina cosa gli consiglierebbe di fare? Potrebbe giocare in coppia con Dzeko a suo parere?

“Sicuramente le offerte per Kean non mancheranno visto l’ottimo campionato fatto. Io se fossi in lui rimarrei alla Fiorentina per consacrare ciò che ha fatto vedere. Non so però se potrebbe giocare in coppia con Dzeko; sono due prime punte con caratteristiche diverse”.