L'incomprendibile sovrapposizione di Brescianini e Fabbian: due doppioni costati un tempo alla Fiorentina

L'uso del mercato era richiesto a Vanoli e il mercato ieri il tecnico viola l'ha usato eccome, tutto insieme: dall'insistenza sui soliti Ndour e Mandragora al lancio improvviso di Brescianini e Fabbian, in contemporanea. Due giocatori che, tolto il piede preferito, sono parsi l'uno il doppione dell'altro fin dal loro arrivo. Il che rende questa doppia operazione piuttosto bizzarra e che oltretutto, non ha risolto alcun problema alla Fiorentina, sempre mancante di un mediano di rottura.

Ieri sera a Napoli il primo tempo di gran sofferenza della Fiorentina è stato dovuto anche a questo particolare binomio scelto da Vanoli. Brescianini in grave affanno nell'inseguire Vergara in occasione dell'1-0, Fabbian a dir poco invisibile. E poi il cambio forzato all'intervallo con l'ingresso di Mandragora. Un primo tempo inspiegabile e la dimostrazione pratica di come i due neo arrivati rischino di essere solo l'uno alternativa dell'altro.