I convocati della Fiorentina: Certificato il ritorno di Dodô e confermata un'assenza a centrocampo

C'erano pochi dubbi in merito, per non dire nessuno, ma Dodô ha completato il suo recupero a tempo di record dopo l'appendicectomia e sarà in campo nel match che la Fiorentina giocherà in Conference League contro il Betis Siviglia.

Cataldi fuori

Tra i convocati invece non troviamo il nome di Cataldi, ma anche in questo caso c'è poco da sorpresndersi anche perché il centrocampista non aveva preso parte all'allenamento di rifinitura di ieri.

La lista

Questa la lista completa dei convocati: Adli, Beltran, Caprini, Colpani, Comuzzo, Dodô, De Gea, Fagioli, Folorunsho, Gosens, Gudmundsson, Kean, Mandragora, Martinelli, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Terracciano, Zaniolo.