L'ex calciatore, opinionista e commentatore per Mediaset Massimo Paganin, nonché allenatore in seconda del commissario tecnico Paolo Nicolato per la Nazionale lettone di calcio, ha parlato a News.Superscommesse.it esprimendosi anche su varie tematiche con protagonista la Fiorentina.

‘Per Piccoli non sarà facile trovare spazio’

“Piccoli dovrà ritagliarsi uno spazio in una squadra in cui sono già presenti degli automatismi e, soprattutto, delle gerarchie ben definite, quindi non sarà facile per lui. È passato in una squadra che ha fatto molto bene negli ultimi anni, dove il presidente ha fatto dei grandissimi investimenti sotto tutti i punti di vista. Piccoli entra in una dimensione diversa e sa che dovrà dimostrare ancora tanto, ma è un calciatore che ha buona qualità tecnica. Occorrerà vedere come Pioli vorrà utilizzarlo, specialmente se intende utilizzare due punte, ma credo che lui farà in modo di preservare maggiormente Kean per non togliergli quello spazio che gli ha consentito di fare benissimo lo scorso anno”.

‘La Fiorentina riproverà a vincere la Conference, ma…’

“È uno degli obiettivi, forse il più importante, ma non deve essere un assillo. Dopo due finali in cui non è riuscita a vincerla, credo proprio che la Fiorentina vorrà riprovarci anche in questa stagione. Resta un traguardo alla sua portata, può arrivare fino in fondo e vincerla, pur sapendo che ci saranno altre squadre all'altezza per contendersela, ma è chiaro che non potrà perdere di vista il campionato e anche la Coppa Italia”.