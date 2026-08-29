Una fiducia incondizionata per Grosso: il legame con Paratici non traballa ma il tecnico deve ancora conquistare Firenze

Non siamo in tempi, e in presidenze, Zamparini per cui la panchina di Fabio Grosso non è certo a rischio però la batosta e le scelte del tecnico all'esordio con la Roma hanno perplesso un po' tutti. Forse anche Paratici, che però non si è più espresso dopo il pre gara dell'Olimpico, ma nulla adombra ad oggi dei dubbi sull'allenatore scelto a maggio.

Fiducia incondizionata

Anzi, la fiducia in Grosso è incondizionata, come sottolinea La Nazione. Il rapporto tra i due è di vecchia data e non in bilico. Resta sempre il però: il clima intorno al tecnico abruzzese non è entusiasta e la gara col Frosinone serve per forza di cose anche a iniettare dosi di fiducia, che possono arrivare solo e soltanto con un risultato importante.